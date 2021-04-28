موعد مباراة روما ومانشستر يونايتد في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي

يعتبر مانشستر يونايتد الإنجليزي مرشحًا بقوة لحجز تذكرة التأهل إلى المباراة النهائية في بطولة الدوري الأوروبي على حساب روما الإيطالي.





ويسعى مانشستر يونايتد بقيادة أولي جونار سولشاير للتتويج بلقبه الأوروبي الأول منذ عام 2017 وذلك بعد ابتعاده عن سباق لقب الدوري الإنجليزي.





قدم المان يونايتد مباريات كبيرة في بطولة الدوري الأوروبي الموسم الحالي عقب حلوله في المركز الثالثً في مجموعته في دوري أبطال أوروبا وتخطيه عقبة ريال سوسيداد الإسباني ثم ميلان الإيطالي وفي دور الثمانية تغلب على غرناطة الإسباني برباعية نظيفة في مجموع المبارتين.





وعلى جانب آخر, تراجعت نتائج روما بشدة ويحتل حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 55 نقطة وفاز مرة واحدة في آخر 5 مباريات في الدوري على حساب بولونيا بينما تذوق طعم الهزيمة مرتين وتعادل في مثلهما.





ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره روما يوم الخميس الموافق 29 أبريل2021 وذلك ضمن مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي والمقرر إقامتها على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.





وستنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وسيتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.



