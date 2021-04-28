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عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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افادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء عن حصول الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على توقيع واحدة من الصفقات القوية التي ستنضم للبيت الكتالوني خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وقالت شبكة ESPN العالمية وجود مؤشر جديد يقرب برشلونة من الحصول على توقيع إريك جارسيا بعد أن قام اللاعب توديع زملائه عقب مباراة توتنهام في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

في الوقت الذي أبدى فيه كومان حاجته الشديدة إلى الحصول على خدمات المدافع الإسباني الشاب خاصةً في ظل إقتراب أومتيتي من الرحيل وسوء مستوى لينجليت.

يُذكر أن عقد إريك جارسيا مع مانشستر سيتي ينتهي بنهاية الموسم الجاري وأبدى رغبة واضحة في الإنضمام لكتيبة رونالد كومان.

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