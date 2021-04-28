Advertisements

السيطرة على حريق نشب في حوش بنجع حمادي

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد هاني الاتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب في ٢ حوش بقرية الحلفاية بحري في مركز نجع حمادي، في محافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب في 2 حوش بقرية الحلفاية، من الطوب الأبيض مسقف بالخشب وانتقال ثلاث سيارات، والنقيب جمال الشافعي وتمام السيطره وخسائر في المخلفات زراعية في محافظة قنا وذلك قبل امتداده إلى الوحدات المجاورة، دون وجود إصابات بشرية.

أخبار تهمك

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 10 ساعات

ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن السبت والأحد والاثنين المقبلين إجازات رسمية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

منذ ثلث ساعة

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 23 ساعة

تطور جديد بشأن أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

منذ حوالي 10 ساعة

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يتراجع ويرفض بيع "صخرة" الأهلي

منذ ساعة و نصف

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

منذ حوالي 14 ساعة

٤ معلومات كشفتها الحكومة عن لقاحات فيروس كورونا.. تعرف عليهم

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الوزراء يمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية: "الإصابات متسارعة"

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. الداخلية تنفي الاعتداء على نزلاء سجن وادي النطرون

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ 36 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ ساعتين

نجم الأهلي يطالب بالحصول على فرصته خلال المباريات المقبلة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:45 م

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

03:28 م

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

06:16 ص

٤ معلومات كشفتها الحكومة عن لقاحات فيروس كورونا.. تعرف عليهم

12:36 م

موسيماني يتراجع ويرفض بيع "صخرة" الأهلي

02:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى