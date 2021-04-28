السيطرة على حريق نشب في حوش بنجع حمادي



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب في 2 حوش بقرية الحلفاية، من الطوب الأبيض مسقف بالخشب وانتقال ثلاث سيارات، والنقيب جمال الشافعي وتمام السيطره وخسائر في المخلفات زراعية في محافظة قنا وذلك قبل امتداده إلى الوحدات المجاورة، دون وجود إصابات بشرية.

تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد هاني الاتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب في ٢ حوش بقرية الحلفاية بحري في مركز نجع حمادي، في محافظة قنا.