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سيد عبدالحفيظ يكشف موقف مصابي الأهلي
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 03:28 م
محمد أيمن
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كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي موقف اللاعبين المصابين من العودة للمشاركة مع القلة الحمراء خلال الفترة القادمة.
وقال عبد الحفيظ في مداخلة مع برنامج النجوم في رمضان مع ريهام سويلم أن كريم نيدفيد بدأ بالفعل في المشاركة بالمران الجماعي في الوقت الذي سيعود فيه علي معلول إلى التدريبات بداية من شهر مايو القادم بصورة تدريجية.
وأضاف :" محمود وحيد جاهز للمشاركة في المباريات القادمة إعتبارًا من لقاء الجونة وعودته للقائمة في يد موسيماني فيما سيبدأ أجايي مرحلة التأهيل خلال الفترة القليلة القادمة".
وعن رحيل موسمياني عن الأهلي، أكد أن النادي لم يتلقي أي عرض رسمي من اتحاد جنوب أفريقيا من أجل طلب موسيماني لتدريب المنتخب الأولاد الفترة المقبلة، مؤكدًا أن موسيماني وضع خطه الفريق في الفترة المقبلة.
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