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محافظ قنا: حملات مفاجئة على المقاهى والأسواق لمجابهة كورونا

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه لا تهاون في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والمحال التجارية بالوحدة المحلية للمراكز والمدن، لمجابهة جائحة كورونا واستمرار الحملات والمرور الدوري بجميع الوحدات المحلية.

وأشار إلى أن، الإجهزة التنفيذية بالمحافظة، تواصل حملاتها المفاجئة على المقاهي والمحال التجارية ودور المناسبات وسرادقات العزاء، فضلًا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية، وذلك بالتعاون مع الاجهزة الامنية بالمحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الداودي، أن الحملات أسفرت عن ضبط عدد كبير من "الشيش" بالمقاهي، وتحرير محاضر لغير الملتزمين بإرتداء الكمامات، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.

هذا ‏وشدد محافظ قنا، على ضرورة سرعة ضبط المخالفات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وعدم التهاون مع أي مخالف، وإنفاذ القانون والتعامل بكل حزم وقوة، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

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