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سيد عبد الحفيظ يفتح النار على الجبلاية

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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وجه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتقاد حاد إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري، بسبب تلاحم المباريات.

وانتقد مدير الكرة، مسئولي اتحاد الكرة المصري، بسبب ضغط المباريات التي يتعرض لها الأهلي في الفترة الحالية.

وقال عبد الحفيظ عبر برنامج " النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، إن من وضع جدول الدوري المصري ضغط المباريات أتمنى أن يكون سعيد وفرحان بما يحدث معنا، ولا بد من تكافؤ الفرص بين الفرق وهو ما يحدث في كل مسابقات العالم.

وشدد مدير الكرة بالنادي الأهلي: "ما يحدث ليس طبيعيا ونلعب مباراة كل 48 ساعة والمصري لعب آخر مباراة من 12 يوما وكان مستعد جيدا لمواجهة الأهلي ولكن الحمد لله على المكسب ولاعبينا كانوا رجالا".

وتابع:"هل مر أحد بضغط المباريات على أساس إنهاء الدوري يوم 30 سبتمبر، وماذا سيحدث لو انتهى الدوري يوم 7 أكتوبر، ومن الغريب أن الفرق تلعب الأسبوع الثامن عشر والأهلي يلعب الأسبوع التاسع عشر".

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