Advertisements

الصومال تعلن مقتل 7 أشخاص فى تفجير انتحارى بمقديشو

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 03:40 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أفادت قناة العربية، اليوم الأربعاء، بأن السلطات الصومالية أعلنت عن مقتل 7 أشخاص فى تفجير انتحارى بالعاصمة مقديشو.

 

وقد استهدف تفجير انتحاري، في وقت سابق، مركزًا لقوات مصلحة السجون جنوبي العاصمة مقديشو.

 

ووفقًا لموقع "جوهر" الصومالي، انفجرت سيارة مفخخة عند الباب الأمامي لمركز الاعتقال بالقرب من منطقة إكس كونترول أفغوي، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

 

وقال مسؤول حكومي، إن الإنفجار أدى إلى إصابة مدنيين، مشيرا إلى أن "الهدف من الانفجار هو إدخال السيارة داخل السجن لكنها لم تتمكن من المرور عبر الجدار بسبب ضيقه".

 

وذكر الموقع الصومالي، أن حركة الشباب أعلنت مسؤوليتها عن الانفجار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقديشو تفجير انتحاري الصومال

أخبار تهمك

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 10 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن السبت والأحد والاثنين المقبلين إجازات رسمية

منذ حوالي 4 ساعات

٤ معلومات كشفتها الحكومة عن لقاحات فيروس كورونا.. تعرف عليهم

منذ حوالي 3 ساعات

تطور جديد بشأن أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يتراجع ويرفض بيع "صخرة" الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الداخلية تنفي الاعتداء على نزلاء سجن وادي النطرون

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 23 ساعة

رئيس الوزراء يمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية: "الإصابات متسارعة"

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ 41 دقيقة

نجم الأهلي يطالب بالحصول على فرصته خلال المباريات المقبلة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

مقتل 12 شخصاً بهجوم لحركة "الشباب" في مقديشو

قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في الصومال

انفجار سيارة مفخخة استهدفت متعاقدين أتراكاً في الصومال

بعد استهدافهم من حركة الشباب .. رئيس الوزراء الصومالي يعد بتأمين سلامة المواطنين الأتراك

مقتل وإصابة 8 أشخاص جراء تفجير آلية عسكرية في مقديشو

مقتل 6 أشخاص بتفجير استهف حافلة بالصومال

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:45 م

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

03:28 م

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

06:16 ص

٤ معلومات كشفتها الحكومة عن لقاحات فيروس كورونا.. تعرف عليهم

12:36 م

موسيماني يتراجع ويرفض بيع "صخرة" الأهلي

02:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى