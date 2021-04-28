جوارديولا يستقر على تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة باريس سان جيرمان





إستقر الدولي الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مواجهة اليوم أمام فريق نادي باريس سان جيرمان لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.





ومن المُنتظر أن يدخل السيتي المواجهة بالتشكيل التالي :-





حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: ستونز، دياز، والكر، زينشينكو

خط الوسط: كيفن دى بروين، رودريجو، جوندوجان

الهجوم: رياض محرز، جابرييل خيسوس، فيل فودين





يُذكر أن المواجهة بين الفريقين تنطلق في تمام اساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.