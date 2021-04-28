دار الكتب والوثائق تقيم معرضًا لمساجد مصر الخديوية





تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الأستاذ الدكتور فتحى عبد الوهاب، معرضا للصور الفوتوغرافية النادرة لمساجد مصر الخديوية.



يفتتح المعرض يوم الخميس القادم الموافق ٢٩ إبريل ٢٠٢١ في قصر الأمير طاز في تمام الثامنة ونصف مساء ويصاحبه حفل فني لفرقة المولوية ويستمر المعرض لمدة أسبوع.