كيف استعدت الدولة لاحتفالات عيد القيامة وشم النسيم؟

في ضوء تحذيرات منظمة الصحة العالمية، من ارتفاع إصابات فيروس كورونا بسبب المناسبات والاحتفالات الدينية، لذا منعت الدولة المصرية أي احتفالات.



ويرصد "الفجر"، استعدادات الدولة لاحتفالات عيد القيامة وشم النسيم.



المناسبات ساهمت في ارتفاع الإصابات

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن المناسبات الدينية كشهر رمضان الكريم وعيد الفطر وكذلك شم النسيم ساهمت في ارتفاع أعداد الإصابات بسبب التجمعات التي حدثت وما زالت تحدث.



وطالبت جميع الدول بضرورة التوعية بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين لأنهم ما زالوا السلاح الوحيد الفعال للوقاية من الفيروس.



منع الاحتفالات

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على جميع الوزارات والجهات المعنية منع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية، مع ضرورة التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهى التي تخالف تطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة "كورونا"، وغلقها فورًا.



وتقرر جعل غدًا الخميس أول أيام الإجازات الرسمية التي أعلنت عنها الحكومة وهي الخميس إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، والتى كان قد تم ترحيلها بدلًا من الأحد الماضى، والجمعة إجازة أسبوعية رسمية، والسبت إجازة عيد العمال، والأحد إجازة فى ضوء إجراءات الدولة لمواجهة كورونا كتدبير احترازى، والإثنين إجازة شم النسيم.



وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارات لتنظيم العطلات الرسمية في مناسبتي عيد العمال، ويوم شم النسيم، حيث نص القرار الأول بأن يكون يوم السبت الموافق 1 من شهر مايو عام 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.



فيما نص القرار الثانى على أن يكون يوم الإثنين الموافق 3 من شهر مايو عام 2021 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

