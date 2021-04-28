عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

إنقلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي على واحد من نجوم القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية وذلك بعد الأداء الباهت الذي ظهر به أمام المصري البورسعيدي.

إنقلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي على واحد من نجوم القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية وذلك بعد الأداء الباهت الذي ظهر به أمام المصري البورسعيدي.