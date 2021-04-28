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عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 03:46 م
محمد أيمن
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إنقلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي على واحد من نجوم القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية وذلك بعد الأداء الباهت الذي ظهر به أمام المصري البورسعيدي.
وأكدت مصادر خاصة للفجر الرياضي أن موسيماني قام بتعنيف أحمد رمضان بيكهام الظهير الأيمن للفلعة الحمراء بسبب تراجع مستواه الفني والبدني.
ويرى المدير الفني أن بيكهام وقع في نفس الأخطاء التي دائمًا ما يقع فيها خلال عملية التغطية والرقابة الدفاعية خاصةً وأن أحمد رفعت هدد مرمى الأهلي في أكثر من فرصة خطيرة من جبهة بيكهام.
وكان النادي الأهلي قد حقق فوز هام على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف لحساب مؤجلات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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