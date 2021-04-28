نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 28-4- 2021





نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء 28-4-2021





أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 28-4-2021





استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الاربعاء 28-4-2021 .. التفاصيل من هنا









أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 28-4-2021

استقرت اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات الأسبوع اليوم الأربعاء 28-4-2021، بعد ارتفاعات قوية سجلتها الأسبوع الماضي بقيمة 11 جنيه للجرام.. التفاصيل من هنا





أسعار العملات اليوم الأربعاء 28-4-2021 أمام الجنيه المصرى

استقرت أسعار العملات اليوم الأربعاء 28-4-2021، أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعر الدولار، فى حين ارتفع سعر صرف الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى لـ ليسجل 21.44 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا





"الملا": ضخ 830 مليون دولار للبحث عن البترول والغاز

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديوكونفرنس أعمال الجمعية العامة لكل من شركة خالدة وشركة قارون للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى المقبل 2021-2022 .. التفاصيل من هنا

الجمارك المصرية توقع اتفاق خطة العمل مع نظيرتها الإيطالية

وقَّعت مصلحة الجمارك المصرية مع نظيرتها الإيطالية على اتفاق خطة العمل التنفيذية للستة أشهر الأولى من الخطة العامة لمشروع التوأمة المؤسسية بين الجانبين، والذي يستمر تنفيذه لمدة 24 شهرًا بمساعدة فنية مدعومة وممولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.9 مليون يورو، بهدف الارتقاء بمستويات الأداء الجمركي، وخفض تكلفة وزمن الإفراج الجمركي على التجارة البينية بين مصر وإيطاليا إلى المعدلات العالمية.. التفاصيل من هنا





رئيس مصلحة الضرائب يعلن الجدول زمني لاستكمال منظومة الإجراءات المميكنة

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على دعم الدكتور محمد معيط وزير المالية المستمر لتطوير المصلحة.. التفاصيل من هنا





"الإحصاء": تراجع نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات بنسبة 44.7%

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للعمل الذي يحتفل به في 1 مايو من كل عام، ويعود عيد العمال في أصله لعام 1869 حيث شكل قطاع الملابس في ولاية فيلادلفيا الأمريكية ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم منظمة "فرسان العمل" كتنظيم نقابي يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل.. التفاصيل من هنا





2.6 مليار دولار إجمالي الصادرات المصرية إلى السعودية خلال 2020

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية إلى السوق السعودي حققت نمواً كبيراً خلال عام 2020 بقيمة بلغت 2.6 مليار دولار.. التفاصيل من هنا





غرفة الجيزة التجارية تبحث زيادة الاستثمارات مع الملحق الاقتصادي اللبناني

استقبل محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة السيدة نور عطوي الملحق الاقتصادي بالسفارة اللبنانية بالقاهرة لبحث زيادة الفرص الاستثمارية بين منتسبي الغرفة والمستثمرين اللبنانيين، وذلك في عدة مجالات مختلفة خلال الفترة القادمة.. التفاصيل من هنا





تعطيل العمل بالبنوك 3 أيام بمناسبة أعياد القيامة وشم النسيم

قرر البنك المركزى المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتباراً من يوم الخميس الموافق 29 ابريل 2021 حتي يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021 وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد واعياد شم النسيم، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021.. التفاصيل من هنا







"المالية": الاحتياطي الأجنبي تجاوز 40 مليار دولار ونتوقع 1% فائض

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإصلاح الاقتصادى عملية ديناميكية، وقد نجحت مصر فى التنفيذ المتقن للمرحلة الأولى من برنامجها الوطنى الشامل.. التفاصيل من هنا



