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مصر ترسل مساعدات طبية لـ"الكونغو" (فيديو)

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، عبر موقع يوتيوب"، مقطع فيديو يستعرض تفاصيل إرسال مصر مساعدات طبية للأشقاء بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضح الفيديو، أنه تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وفى إطار استمرار الدعم والتضامن المصري مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف الأزمات والمحن، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار "نديجلى بكنشاسا" بجمهورية الكونغو الديمقراطية محمل عليها كميات كبيرة من المساعدات الطبية المتمثلة في الأدوية والمستلزمات الطبية والمقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

تأتى تلك المساعدات تأكيدًا على عمق العلاقات التي تجمع بين مصر والكونغو الديمقراطية وانطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية في أوقات المحن والأزمات وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم.

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