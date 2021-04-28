مصرع مسجل خطر بجرعة مخدرات زائدة بالدقهلية

شهدت منطقة عزبه صقر التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية مصرع مسجل شقى خطر على أثر جرعة زائدة من المواد المخدرة داخل شقته.



تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من بعض الأهالي بإنبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بمنطقة عزبة صقر التابعة لمركز السنبلاوين.



وإنتقلت قوة أمنية من مباحث مركز السنبلاوين للمكان وبالفحص تبين مصرع أمين أحمد محمد على "وشهرته "أمين التربش "40 سنة سماك ومسجل خطر فئة ب تحت رقم ۱۸۱۲ مخدرات علي سرير حجرة نومه يرتدي ملابسه كاملة، وتبين سلامة جميع الأبواب والنوافذ وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وعثر بجواره علي لفافة صغيرة تحوي مادة تشبه جوهر الهيروين المخدر ومتعلقاته ( هاتفه المحمول، حافظة نقوده ) كما عثر علي ٣ كلاب شرسة وتم السيطرة عليها، وتبين وجود آثار دماء على فمها وتم التحفظ عليهم وذلك بشقته الكائنة بالطابق الثاني بعقار مكون من خمسة طوابق.



وبمناظرة الجثة تبين أنها في حالة إنتفاخ وتعفن، كما تبين قيام الكلاب بنهش أجزاء من رأسه ورقبته وبسؤال كل من "جمال ز. أ.ع ٥٠ سنة، عامل ومقيم منطقة عزبة صقر جار المتوفى ونجل خالة المتوفي إبراهيم م ك 40 سنة تاجر أسماك ومقيم منطقة سوق السمك قررا بان المذكور يقيم بالشقة بمفرده ويهوى تربية الكلاب ولم يشاهداه منذ ثلاثة أيام ومشهور عنه تعاطي المواد المخدرة وأنهما اشتما رائحة كريهة تنبعث من الشقة فقاما بمساعدة الأهالي بفسخ بابها وإكتشفا وفاته فقاما بالإبلاغ ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك أو يشتبها في وفاته جنائية.



وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفى يفيد بالكشف الظاهري على الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها ووجود نهشن حیوانی بالرقبة والرأس وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين العام.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۳۸۳۳ لسنة 2021 إدارى مركز شرطة السنبلاوين وجار إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

