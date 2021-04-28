سلطنة عُمان تسجل 9 وفيات و928 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، اليوم الأربعاء، 9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا و928 إصابة و 919 حالة تعاف.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزارة الصحة، إن "عدد الحالات المنومة في العناية المركزة بلغ 275".

وقد بلغ إجمالي الإصابات المُسجلة في السلطنة 192 ألفًا و326 حالة، والمتعافين 171 ألفاً و848 بنسبة تصل إلى 89.3% والوفيات 2001 بنسبة 1.0%.