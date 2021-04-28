العثور علي رضيعة داخل المقابر في الدقهلية

عثر نجار على طفلة لقيطة داخل منطقة المقابر بمنطقة الحاجبى النابعة لقسم ميت غمر فى محافظة الدقهلية مقطوعة الحبل السري وبصحة جيدة.



تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة ميت غمر من المواطن "السعيد عبدالفتاح مصطفی علی " ٤٧ سنة، نجار ومقيم منطقة الحاجبي التابعة لبندر ميت غمر بعثوره على طفلة لقيطة حديثة الولادة ملقاه باحد الشوارع بمقابر المسلمين.



وبالانتقال والفحص تبين ان الرضيعة ترتدي ملابسها، وفى عمر يوم واحد تقريبا، والحبل السري مربوط والحالة الصحية جيدة وتم إيداع الطفلة حضانة مستشفى ميت غمر المركزى.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 1517 لسنة 2021 إداري قسم ميت غمر، وجاري إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

