سيد عبد الحفيظ يكشف طلب الأهلي للجبلاية

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن طلب ناديه الذي تم توجيهه إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بالساعات الأخيرة.









وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي، إن النادي الأهلي طلب إعادة النظر في الجدول الموضوع من قبل اتحاد الكرة، بسبب ضغط المباريات.





وأضاف عبد الحفيظ عبر برنامج " النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، أن اتحاد الكرة لم يرد على طلبنا بعد إعادة جدول الدوري، من أجل النظر إليه حتي الأن.





وتابع:" هل يعقل أن ندخل غدًا معسكر لخوض مباراة الجونة المقبلة، بعد حصولنا على راحة بعد مباريات الأمس أمام المصري.





وعن تأجيل مباراة القمة، أكد أن الأهلي لم يطلب تاجيل القمة أمام الزمالك، المقرر لها 10 مايو المقبل، بسبب مباريات بطولة أفريقيا التي يشارك فيها الفريق.