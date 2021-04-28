الأهلي يخطط لإراحة نجمه قبل مباراة القمة

يخطط الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لاتخاذ قرار باستمرار إستبعاد نجم دفاع الفريق المغربي بدر بانون من المشاركة في المباريات الرسمية حتى مباراة القمة أمام الزمالك المقرر إقامتها 10 مايو المقبل وذلك بسبب شكوى النجم المغربي من الاجهاد الذي يطارده بسبب ضغط المباريات في الآونة الأخيرة والمجهود الكبير الذي بذله مع الفريق في الفترة الماضية.





واتخذ موسيماني قرار بمشاركة بانون في التدريبات الجماعية عقب ‏مواجهة المصري والتي حسمها الأهلي 2-1 يوم أمس الثلاثاء.





ويفضل الجهاز الفني للأهلي استمرار إراحة النجم المغربي من التدريبات الأخيرة على أن ينتظم في التدريبات ‏بصورة طبيعية ضمن تحضيرات الفريق من أجل مباراة الجونة.‏





ومنح الجهاز الفني للأهلي بدر بانون راحة من التدريبات قبل مواجهة إنبي الأخيرة من أجل التخلص من حالة ‏الإجهاد بعد مشاركته بشكل أساسي مع الفريق في الفترة الماضية ووفقًا للبرنامج الذي ‏يقوم الجهاز الفني بقيادة موسيماني بتنفيذه مع اللاعبين في ظل ضغط المباريات.



