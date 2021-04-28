ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الذهبية





أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني نجح في الحصول على خدمات واحد من أبرز اللاعبين وينضم بنهاية الموسم الجاري.





وقالت شبكة سكاي الرياضية أن إدارة نادي ريال مدريد نجحت في الحصول على توقيع دافيد ألابا لاعب بايرن ميونخ السابق بعد الإتفاق مع وكيله على جميع البنود الشخصية.





وكان ألابا قد رفض تمديد تعاقده مع فريق نادي بايرن ميونخ ليرحل مجاناً بعد ان شارك في 428 مباراة نجح خلالها في حصد الكثير من البطولات والألقاب الفردية والجماعية.





يُذكر أن الابا كان واحد من الأهداف الثمينة التي يسعى الكثير من الأندية العالمية على رأسها برشلونة ومانشستر يونايتد للحصول على خدماته قبل أن ينجح الملكي في قطع الطريق على الجميع والفوز بخدماته.