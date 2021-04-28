جائزة النقاد والصحافة العربية: 120 ناقدا وصحفيا يشاركون في تقييمات دراما رمضان 2021

بعد نجاح جائزة النقاد والصحافة العربية Arab Media Award خلال العامين الماضيين ولفت الأنظار اليها لكونها أول جائزة في الشرق الأوسط تقوم علي تصويت العاملين في المجال الفني الذين لهم باع طويل وخبرة سواء نقاد أو صحفيين او إعلاميين، ونظرا للظروف التي مرت بها البلاد خلال الأعوام الماضية تم إلغاء الحفل الذي كان مقرر لاستلام الجوائز علي الفائزين وتسلم الفائزون دروع التسليم.

وبعد عامين من النجاح ومع بدء الدورة الثالثة والعمل على التصويت لدراما رمضان Arab Media Award Ramadan Drama والمقرر بدء التصويت له مساء اليوم "النصف الثاني لشهر رمضان المبارك "، نعلن علي أسماء أعضاء جائزة النقاد والصحافة العربية Arab media award في دورتها الثالثة والتي تضم ١٢٠ أسم من مصر والوطن العربي ما بين ناقد وصحفي وإعلامي من اهم العاملين والمؤثرين في المجال الصحفي الفني ولكل منهم تاريخ مشرف وعلامة مضيئة في تخصصه وهم كالتالي بترتيب الحروف الأبجدية :

أحمد النجار – مصر

أحمد العياد – السعودية

أحمد أبو اليزيد – مصر

أحمد رمضان – مصر

أحمد عارف – مصر

أحمد عدلي – مصر

أسامة الفا – سوريا – الامارات

أسماء الإدريسي – تونس

أفنان البنا – مصر – السعودية

أمجد جمال – مصر

انتصار درديري – مصر

انجي سمير – مصر

اندروا محسن – مصر

اماني خالد – مصر

أمنيه عادل – مصر

ايناس الشواف – مصر

ايمن النمر – مصر

ايمان كمال – مصر

ايلي نخلة – لبنان - الامارات

باترسيا هاشم – لبنان

بشار جاسم – الكويت

بلال مرميد – المغرب

جميل ظاهر – لبنان – الامارات

جمال عبد الناصر – مصر

حنان أبو الضياء – مصر

حسام عاصي – فلسطن

حسين الصيدلي – الكويت

خالد فرج – مصر

خالد محمود – مصر

خلود أبو المجد – مصر-الكويت

دينا منير – مصر

رانيا الزاهد – مصر

رانيا كمال – مصر

رانيا يوسف – مصر

رامي المتولي – مصر

رأفت الدرزي – لبنان- الامارات

رامي عبد الرازق – مصر

رشا حسني – مصر

رنده جبر - فلسطين- مصر

ريم ميلاد – تونس – مصر

ساره نعمه الله – مصر

سامح الخطيب – مصر

سامية يوسف – مصر

سالي الجنياني – مصر

سعيد حريري – لبنان

سمير فقيه - – مصر

سهيلة سيد حامد – مصر

سيد محمود – مصر

شريف نور الدين – مصر

شيرين سليمان – مصر

شيرين شريف – مصر – لندن

صابر بن عمار - تونس

صبحي عطري – سوريا – مصر

طارق البحار – البحرين

طارق الشناوي - – مصر

عبد العزيز أحمد – مصر – الامارات

عزت البنا – مصر

عصام زكريا – مصر

علا الشيخ – فلسطين – الامارات

علوي أبو العلا – مصر

علي الكشوطي – مصر

علي قباني – لبنان – مصر

علياء طلعت – مصر

علاء عادل – مصر

علاء مرعب – لبنان

عماد يسري - – مصر

فاتن زين الدين – الامارات

فاطمة داوود – لبنان

فايزة هنداوي – مصر

فراس حليمة – لبنان

فيصل شيباني – الجزائر

كريمة وسلاتي – تونس

لانا الجندي – سوريا – الامارات

ليلي بورقعه – تونس

لمي طيارة – سوريا

لجين عمران – السعودية الامارات

ماجد محمود – مصر

ماجدة خير الله – مصر

ماجدة موريس – مصر

محمد الأسواني – مصر

محمد جمعه محمد – مصر – الكويت

محمد حمدي شاكر – مصر – الامارات

محمد سيد عبد الرحيم – مصر

محمد شميس – مصر

محمد طارق – مصر

محمد طاهر – مصر

محمد عاشور – مصر

محمد علوش – مصر

محمد علال – الجزائر

محمد عدوي – مصر

محمد كمال – مصر

محمد فاروق – مصر

محمد نبيل – مصر

محمود الرفاعي – مصر

محمود فوزي السيد – مصر

محمود عبد الحكيم – مصر

مجدي الطيب – مصر

مروة أبو عيش – مصر

مفرح الشمري – الكويت

مني الموجي – مصر

مها الصغير – مصر

مها سابق – مصر

مي جودة – مصر

مي عبد الله – مصر

ناجح حسن – الأردن

ناهد نصر – مصر

نادرة عطية – تونس

نجلاء أبو النجا – مصر

نجلا قموع – تونس

نهال ناصر – مصر

نهي سعيد – مصر

نورا نبيل – مصر

نورهان طلعت – مصر

هادي زعيم – تونس

هاني مصطفي – مصر

هبة محمد علي – مصر

وائل عبد الحميد – مصر

وسام مختار – تونس