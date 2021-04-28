يوفنتوس ينقض على صفقة برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أنه هناك صفقة مجانية ضمن أهداف برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة جذبت اهتمام مسئولي يوفنتوس الإيطالي الذين يسعون لتدعيم خط هجوم السيدة العجوز في الموسم المقبل بأقل التكاليف.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي نجم أوليمبيك ليون الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وألمح الموقع الإيطالي أن ديباي يعتبر من أهداف برشلونة الذي تواصل مع النجم الهولندي قبل نحو أسبوعين عن طريق ماتيو أليماني المدير الرياضي للنادي الكتالوني.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن عقد ديباي مع ليون ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي وأن يوفنتوس يستهدف التعاقد مع ديباي في ظل تراجع مستوى مهاجميه في الموسم الحالي والتألق اللافت للنجم الهولندي.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن ديباي انضم إلى ليون في 2017 قادما من مانشستر يونايتد ومنذ ذلك الحين شارك النجم الهولندي مع ناديه الفرنسي في 175 مباراة، سجل خلالهم 74 هدفا.

وأوضح الموقع الإيطالي أن ديباي يتصدر قائمة المطلوبين في يوفنتوس الموسم المقبل إلا أن تأهل الفريق إلى بطولة دوري أبطال أوروبا سيعزز فرص ضمه.

ولفت الموقع الإيطالي أن يوفنتوس يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 66 نقطة وهو نفس رصيد ميلان صاحب المركز الرابع.