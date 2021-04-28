دكتور سيد حزين: جولات شاملة بدعم وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة

أكد د: سيد حزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة كل الشكر والتقدير والإمتنان لما تحظى به العاصمة القاهرة على المستويات كافة وماتحظى به منظومة العمل الشبابى والرياضى من دعم كامل وشامل فى صورة لم تشهدها عبر تاريخها شاكرا معالى الوزير الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والسيد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة مشيدا بماتم تناولة عبر وسائل الإعلام كافة لأكبر جولة شاملة لمعالى وزير الشباب والرياضة بالعاصمة القاهرة والتى الجولة الأكبر من نوعها والتى شملت مركز الأمل ب15 مايو كأحد الصروح الجديدة التى تضاف للبنية الأساسية لمراكز الشباب بالقاهرة وإضافة لمراكز شباب مصر وايضا الملعب الثلاثى بالمدينة وماشهده مركز شباب البساتين من تطوير ووضع حجر الأساس لحمام السباحة بمركز شباب نور المقطم واعمال التطوير الشامل لمركز شباب عزبة النخل وتطوير الملاعب بمركز منشية التحرير وماتم من إنجاز تاريخى فى زمن قياسى بمركز شباب الشهيد شريف السباعى ( القاهرة الجديدة)

والذى يعد بانوراما تضاف للعمل الشبابى والرياضى بالعاصمة والزيارة الشاملة لنادى الزهور بالقاهرة الجديدة وأكد د؛ حزين استمرار الجولات على مدار الساعة يوميا والتأكيد مشددا على إتباع اقصى درجات الوقاية والإجراءات الإحترازية بمراكز شباب وأندية القاهرة مشددا على أعمال المتابعة والجولات الشاملة من ناحيتة اكدجمال مصرى مدير عام الإعلام استمرار الجولات المكوكية على مدار الساعة مؤكدا ان د: حزين يقوم بأعمال المرور والمتابعة اليومية من الصباح الباكر والمرور على كافة المواقع مشيرا الى تفقد ومتابعة سيادتة خلال الأيام القليلة الماضية استكمال الأعمال ورفع الكفاءة للعديد من المواقع بالمراكز الشبابية والمتابعة اليومية لمراكز واندية عرب راشد وكفر العلو والتبين ومركز 15 مايو والمعصرة والإجتماعات المكثفة والمتابعة فى حينة لسرعة الإنجاز العاجل للعديد من الأعمال مشيرا الى ان العاصمة القاهرة يليق بها كل جديد فى ظل دعم كامل من الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة وماتولية الدولة من رعاية كاملة وشاملة لشباب مصر ورياضييها مشيرا عبر وسائل الإعلام ان القاهرة ستشهد كل ماهو جديد من أعمال تطوير شامل ورفع كفاءة وافتتاحات لتقديم اقصى درجات الرعاية فى ظل دور مجتمى شامل لمراكز الشباب داعيا الجميع بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية من خلال دور توعوى لمراكز الشباب ودور المشاركة والوعى من جانب السادة المواطنين داعيا كافة الاسر بالعاصمة للإنضمام لعضوية مراكز الشباب التى تتطور بصورة غير مسبوقة عبر تاريخها ومايليق بعظمة واسم مصر شبابها ورياضييها مؤكدا ان القاهرة ستشهد كل يوم إضافة جديدة بدعم وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة