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توزيع الدفعة الأولى من كارت الفلاح الذكي على المزارعين بقنا

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 04:07 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، البدء في، توزيع الدفعة الأولى من كارت الفلاح الذكي على 3576  مزارع بمحافظة قنا، تحت إشراف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، في إطار خطة الدولة لتفعيل الكارت الذكي للفلاح من خلال ميكنة بطاقة الحيازة الزراعية لتشغيل منظومة كارت الفلاح الذكي وتحويل الحيازة الورقية الى كارت مميكن.

وأوضح محافظ قنا، أن كارت الفلاح يهدف الى ترشيد الدعم وتوصيله إلى مستحقيه وتحديد المساحات المزروعة من كل محصول وضمان سهولة صرف الأسمدة وتحديد الإنتاج وحصر الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية ومنع التعديات على الأراضي الزراعية، كما أنه يسهم في رسم السياسات الزراعية وضمان سهولة الحصول على قروض زراعية للمزارعين وزيادة الكفاءة ودعم منظومة الزراعة بمعلومات معرفية.

وأضاف الداودي، أن ذلك يأتي في إطار تفعيل خطوات التحول الرقمي والميكنة وتطوير نظم وآليات الخدمات الإلكترونية التي تقدم للمواطنين وفقا لمعايير الجودة العالمية.

ووجه محافظ قنا، مسئولي مديرية الزراعة بتنظيم حملات إرشادية وتوعية للفلاحين بمميزات وطريقة استعمال الكارت الذكي بالإضافة إلى تدريب موظفي الجمعيات الزراعية علي كيفية التعامل مع الفلاح والتيسير عليه.

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كارت الفلاح الذكي بوابة الفجر الفجر

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