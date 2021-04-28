"أبوهشيمة الخير" ترسل مليون جنيه تعويضات لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج

أرسلت مؤسسة «أبوهشيمة الخير» مبلغ مليون جنيه كتعويضات لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج، الذي وقع الشهر الماضي وتوفي بسببه عدد من راكبي القطار فضلا عن عدد آخر من المصابين.





يأتي ذلك بعد أيام من زيارة النائب أحمد أبوهشيمة لمحافظة سوهاج ولقائه اللواء طارق الفقي، ووعده بصرف مبلغ ٥٠ ألف جنيه لكل أسرة من أسر ضحايا حادث القطار، وتعيين من لحقت به إصابة تسببت في عجز له بمصنع أسمنت المصريين بمحافظة سوهاج، قبل أن ينتقلا سويا لتفقد المستشفيات التي استقبلت المصابين، ويقفا على جاهزية تلك المستشفيات لعلاج الحالات التي استقبلتها من مصابي الحادث.





يذكر أن مؤسسة أبوهشيمة الخير مؤسسة خيرية لا تهدف للربح، أسسها النائب أحمد أبوهشيمة عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، وقعت مع بنك الطعام بروتوكول تعاون لتوزيع ٢٠٠ ألف كرتونة غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في محافظات جمهورية مصر العربية، وزع منهم خلال شهر رمضان المبارك ١٠٠ ألف كرتونة لدعم نصف مليون مواطن.