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عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 04:09 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إصابة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة التي خضع لها الفريق أمس.

وأكد رئيس الجهاز الطبي للفريق أن اللاعب يخضع للعزل المنزلي مع تلقي بروتوكول العلاج المتبع في الفترة الحالية.

وفي نفس الوقت أكد الدكتور محمد أسامة على إصابة عاملين بغرف الملابس بفيروس كورونا،  ويخضعان حاليا للعزل المنزلي وتلقي بروتوكول العلاج.

ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب غدا الخميس في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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