السيطرة على حريق بجراج للسيارات الخردة بشبرا الخيمة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق اندلع بجراج للسيارات الخردة بقسم ثان شبرا الخيمة.



أسفر الحريق عن احتراق 11 سيارة، دون خسائر في الأرواح، وتولت النيابة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة باندلاع حريق بجراج للعربات الخردة بقسم ثان شبرا الخيمة، دون خسائر في الأرواح.



جرى على الفور الدفع ب 4 سيارات إطفاء، للموقع وجرى إخماد الحريق بالجراج، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وأسفر الحريق عن احتراق 11 سيارة خردة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.