Advertisements

السيطرة على حريق بجراج للسيارات الخردة بشبرا الخيمة

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 04:12 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق اندلع بجراج للسيارات الخردة بقسم ثان شبرا الخيمة.

أسفر الحريق عن احتراق 11 سيارة، دون خسائر في الأرواح، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة باندلاع حريق بجراج للعربات الخردة بقسم ثان شبرا الخيمة، دون خسائر في الأرواح.

جرى على الفور الدفع ب 4 سيارات إطفاء، للموقع وجرى إخماد الحريق بالجراج، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وأسفر الحريق عن احتراق 11 سيارة خردة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
السيطرة على حريق بجراج للسيارات الخردة بشبرا الخيمة
السيطرة على حريق بجراج للسيارات الخردة بشبرا الخيمة
السيطرة على حريق بجراج للسيارات الخردة بشبرا الخيمة
السيطرة على حريق بجراج للسيارات الخردة بشبرا الخيمة
السيطرة على حريق بجراج للسيارات الخردة بشبرا الخيمة
السيطرة على حريق بجراج للسيارات الخردة بشبرا الخيمة
السيطرة على حريق بجراج للسيارات الخردة بشبرا الخيمة
السيطرة على حريق بجراج للسيارات الخردة بشبرا الخيمة

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن السبت والأحد والاثنين المقبلين إجازات رسمية

منذ حوالي 5 ساعات

يؤخذ عن طريق الفم.. كل ما تريد معرفته عن دواء فايزر المضاد لكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يتراجع ويرفض بيع "صخرة" الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

رئيس الوزراء يمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية: "الإصابات متسارعة"

منذ أقل من ساعتين

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 10 ساعة

يوفنتوس ينقض على صفقة برشلونة

منذ نصف ساعة

ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ 33 دقيقة

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

منذ حوالي 15 ساعة

تطور جديد بشأن أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

منذ حوالي 11 ساعة

جوارديولا يستقر على تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعة

٤ معلومات كشفتها الحكومة عن لقاحات فيروس كورونا.. تعرف عليهم

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 6 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:45 م

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

03:28 م

ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

04:01 م

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

06:16 ص

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

03:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى