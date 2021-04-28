موعد إنطلاق كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، موعدا جديدا لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية، وذلك بعد اجتماعه أمس الثلاثاء.





وحدد الإتحاد الإفريقي يوم 17 أغسطس المقبل موعدا لانطلاق البطولة التي تقام في مدينة أغادير بالمغرب.





ويشارك الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك في البطولة بدعوة من الاتحاد الإفريقي.





موينتظر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، ردا من الاتحاد الدولي بخصوص إقامة بطولة كأس العالم للأندية، والتي كان مقررا إقامتها في السعودية من أجل تحديد مصير السوبر الإفريقي بين فريقي الزمالك والنجم الساحلي التونسي.



