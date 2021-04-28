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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في موريتانيا

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 04:20 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر المحتاجة في جمهورية موريتانيا الإسلامية.


وجرى أمس توزيع 9 أطنان من السلال الغذائية في مقاطعة توجنينن بالعاصمة نواكشوط استفاد منها 1,080 فردا.


ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية الرمضانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب الموريتاني الشقيق.

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موريتانيا مركز الملك سلمان للاغاثة شنط رمضان

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