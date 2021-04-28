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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في موريتانيا
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 04:20 م
الفجر السعودي
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر المحتاجة في جمهورية موريتانيا الإسلامية.
وجرى أمس
توزيع 9 أطنان من السلال الغذائية في مقاطعة توجنينن بالعاصمة نواكشوط استفاد منها
1,080 فردا.
ويأتي ذلك ضمن
المشاريع الإغاثية الرمضانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب الموريتاني
الشقيق.
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