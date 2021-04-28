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تعرف على موعد اذان المغرب اليوم السادس عشر من رمضان 2021 في مصر

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 04:22 م
موعد اذان المغرب
موعد اذان المغرب
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تعرف على موعد اذان المغرب اليوم السادس عشر من رمضان 2021 في مصر

يهتم جميع المسلمون بمتابعة موعد اذان المغرب في جميع أنحاء الجمهورية لمعرفة موعد الافطار والسحور، وإنجاز المهام اليومية قبل أو بعد موعد اذان المغرب، ونستعرض لكم متابعينا الكرام موعد اذان المغرب اليوم السادس عشر من رمضان 2021 في مصر (موعد اذان المغرب 6 رمضان 2021) الذي يوافق اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021 في جميع محافظات مصر، وذلك وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك على النحو التالي:

موعد اذان المغرب اليوم السادس عشر من رمضان 2021 في مصر
وجاء موعد أذان المغرب اليوم السادس عشر من رمضان 2021 في مصر على النحو التالي:

موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة
موعد أذان المغرب 6:31 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في سوهاج
أذان المغرب 06:24 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الشرقية
أذان المغرب: 06:30 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسماعيلية
موعد أذان المغرب 6:27 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم في بورسعيد
موعد أذان المغرب: 6:28 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في جنوب سيناء
موعد أذان المغرب 6:18 مساءً.

 موعد أذان المغرب اليوم في أسوان
موعد أذان المغرب 6:16 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الغربية
أذان المغرب 06:33 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في البحر الأحمر
أذان المغرب 06:12 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية
موعد أذان المغرب 6:38 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الدقهلية
أذان المغرب 06:31 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في بني سويف
أذان المغرب 06:30 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في أسيوط
أذان المغرب: 06:27 مساءً.

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