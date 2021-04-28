



ننشر حالة الطقس غدا الخميس الموافق 29-4-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة





أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا قبل قليل، بتوقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا؛ إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية.





أما بالنسبة لحالة الطقس ليلًا، يقول الخبراء إنّه يكون لطيفا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وأضاف الخبراء أنّ الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.





حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ذكر الخبراء أنّه خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.





أما حالة البحر الأحمر معتدل، فيكون ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.





درجات الحرارة غدا على محافظات ومدن مصر





القاهرة 36 19





الإسكندرية 30 18





وادي النطرون 33 18





طنطا 35 19





شبين الكوم 36 19





دمنهور 34 19





بلطيم 28 17





مطروح 32 18





السلوم 35 17





سيوة 34 20





بورسعيد 28 17





دمياط 27 17





الزقازيق 36 18





المنصورة 35 18





الإسماعيلية 36 18





السويس 36 19





العريش 28 18





رفح 28 18





رأس سدر 31 18





نخل 33 17





نويبع 34 24





طابا 32 22





كاترين 31 16





الطور 33 21





شرم الشيخ 37 24





الغردقة 36 23





مرسى علم 36 23





الفيوم 36 20





بني سويف 36 20





المنيا 37 21





أسيوط 37 21





سوهاج 37 22





قنا 37 23





الأقصر 38 23





أسوان 39 24





إدفو 39 25





أبوسمبل 38 25





الوادي الجديد 36 24





شلاتين 33 25





أبورماد 34 24





حلايب 31 25





رأس حدربة 32 24



