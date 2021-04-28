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"ثقافة البحيرة" تنظم ورش فنية ومسابقات للأطفال احتفالا بشهر رمضان (فيديو)

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 04:36 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحيرة، وأقامت ورش للأطفال لعمل فانوس رمضان، بالإضافة إلي ورش رسم وفوم وكانسون وتلوين بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد العمال وشم النسيم، كما تم تقديم مجموعة من الأنشطة الفنية والغنائية للأطفال.


وكانت فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية لهذا العام بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي والذي يضم 5 أفرع ثقافية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة وهي الإسكندرية، مطروح، الغربية، البحيرة والمنوفية.


ونظم قصر ثقافة دمنهور فعاليات بمعرض فني لقسم الفنون التشكيلية، ولقاء للدكتور محمد أبو حطب تحدث خلاله عن أفضل الأعمال في شهر رمضان، هذا إلى جانب ورشة رسم وتلوين للأطفال وفقرة التنورة وباقة من الأغاني لفرقة البحيرة للموسيقى العربية منها عليك سلام الله، الحلوة داير شباكها ولولا الملامة بقيادة الفنان إيهاب مبروك.


وتحرص هيئة قصور الثقافة على تقديم كافة أنواع الفنون والأنشطة هذا العام لإرضاء جميعه الأذواق وبشكل يتناسب مع جميع الفئات العمرية فنجد أن الليالي الرمضانية تشتمل على فعاليات تتنوع ما بين الإنشاد الديني، الموسيقى العربية، الفنون الشعبية، أمسيات شعرية، فقرات اكتشاف مواهب، ورش ومعارض فنية تستمر في محافظات إقليم غرب ووسط الدلتا، بالإضافة إلى الفعاليات المقامة طوال شهر رمضان بقصور الثقافة المختلفة والمعروضة أونلاين على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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