رئيس جامعة بنها يستعرض تطوير الكتاب الجامعي

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، وحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.





واستهل "الجيزاوي"، الجلسة بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما قدم التهنئة للعاملين بالجامعة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.





واستعرض مجلس الجامعة الإجراءات التي اتخذتها الجامعة لتطوير الكتاب الجامعي في ظل سياسة الدولة للتحول الرقمي وتحويله إلى أسطوانات مدمجة أو رفعه على المنصة الالكترونية للجامعة تسهيلا على الطلاب.





من ناحية أخرى وجه القائم بأعمال رئيس الجامعة الشكر لإدارة مستشفيات بنها الجامعية من أساتذة وأطباء وتمريض وفنيين وإداريين على الجهود المبذولة وسرعة التعامل مع حادث قطار طوخ والذي شهد انقلاب 4 عربات وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.





وأكد "الجيزاوي"، على استمرار رفع حالة الطوارئ داخل المستشفيات الجامعية لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة من فيروس كورونا، بالإضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات والاستعدادات لمواجهة أي زيادات محتملة في عدد حالات الإصابة خلال الفترة القادمة.





كما وجه مجلس الجامعة الشكر أيضا لفريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية بالجامعة لتحقيق نسبة إنجاز 100% وفقا لتقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.



