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ملامح عيد الفطر في مصر هذا العام.. الموعد وشروط الصلاة

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 04:37 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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يوما بعد الآخر، بدأت ملامح عيد الفطر المبارك تظهر خلال الساعات الأخيرة، بعد ما تم الإعلان عنه من قبل المختصين سواء بشأن موعده أو شروط إقامه الصلاة الخاصة به.

موعد عيد الفطر المبارك
وأفادت الحسابات الفلكية لمعهد الفلك بأن هلال شهر شوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الثلاثاء 29 من رمضان 1442ه الموافق 2021/  5/  11 م وهو يوم الرؤية.

ووفقا للحسابات الفلكية لمعهد الفلك برعاية الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، يكون يوم الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان، وتكون غرة شهر شوال فلكيا يوم الخميس 13 مايو، أي أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبذلك فإن عدد أيام العام الهجرى الجديد 1442 هجريا، 354 يوما، بحسب الحسابات الفلكية، وهى بذلك تكون سنة بسيطة وليست كبيسة، والتي يكون عدد أيامها 355 يوما، حيث تنتهي السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021.

موقف صلاة العيد
وبدأت وزارة الأوقاف في تسلم بيان بأسماء الساحات والمساجد الخاصة لصلاة العيد في كل مديرية، لكن لم تعلن بشكل رسمي موقفها من إقامة صلاة العيد في ظل الارتفاع المستمر في أعداد الإصابات.

كما أن هناك تعليمات لجميع العاملين في الديوان العام لوزارة الأوقاف، بعدم الإعلان عن أي أخبار بشأن صلاة العيد وضوابطها حتى صدور قرار رسمي من قبل الوزارة سواء كان القرار بإقامة صلاة العيد أو عدم الإقامة.

استمرار مواعيد رمضان بالمترو
والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنهت جميع الإستعدادات الخاصة بإستقبال عيد الفطر المبارك على أن يتم استمرار العمل ضمن ساعات التشغيل الخاصة بشهر رمضان  على مدار الثلاثة الأيام الخاصة بعيد الفطر المبارك.

طرح تذاكر السكك الحديدية
فيما بدأت الهيئة القومية للسكك الحديد في طرح تذاكر عيد الفطر المبارك اليوم وسط إجراءات مشددة لمنع السوق السوداء للتذاكر.

وشددت السكك الحديدية على تطبيق إجراءات خاصة للرقابة على سوق بيع تذاكر القطارات تشمل منع أى راكب من الحصول على أكثر من 4 تذاكر بدون تقديم بطاقتة، وأن تتم الرقابة بشكل كامل لمنع السوق السوداء ومحاربتها بشتى الطرق. 

وحذرت السكك الحديدية من التعامل أو الشراء للتذاكر من أى منفذ أو مكان غير مصرح له ببيع تذاكر القطارات.

قطارات إضافية في العيد
وأعلنت هيئة السكة الحديد إضافة 22 عربة مكيفة على بعض القطارات ذات كثافة عالية من الركاب، بواقع عربة لكل قطار يوميا وذلك خلال فترة عيد الفطر المبارك لمنع التكدس والزحام داخل المحطات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

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