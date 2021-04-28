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حقيقة انتقال فيراري الزمالك السابق إلي الأهلي فى الصيف

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 04:37 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، موقف أحمد سمير لاعب الفريق من الانتقال للأهلي الموسم المقبل.

 

وقال بسيوني عبر برنامج " النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، إن الأهلي لم يرسل عرض رسمي لضم أحمد سمير في فترة الانتقالات الصيفية، مضيفًا أن إدارة الجيش أغلقت باب الرحيل أمام أي لاعب حتي نهاية الموسم.

 

وأضاف ندرب الجيش، أن رحيل أحمد سمير عن الفريق في يد الإدارة، خاصة وأن عقده مستمر مع الفريق لمدة 3 مواسم مقبلين.

 

 وعن عمرو جمال، قال:" أنه يقدم أداء جيد مع الفريق العسكري منذ انضمامه للفريق في الموسم الماضي، متابعًا، أن إعارة عمرو تنتهي مع الفريق نهاية الموسم الحالي".

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