



5 جهات يمكنك إخراج زكاة الفطر من خلالها





أيام قليلة تفصلنا عن قدوم عيد الفطر المبارك والذي يسبقه دائمًا الحديث عن زكاة الفطر، حيث يتساءل كثيرون عن جواز إخراجها عبر طريق تحويل المال إلى حساب بعض الجمعيات أو الجهات التي تتولى توزيع قيمة زكاة الفطر التي تحصل عليها من المسلمين.





وسنستعرض لكم متابعينا الكرام في السطور التالية أبرز الجهات والجمعيات التي يمكنك تحويل أموال زكاة الفطر لها، على أن تقوم بتوزيعها للمحتاجين والأسر المستحقة بدلًا من الحيرة في كيفية توزيعها.





1- بنك الطعام

يوفّر برنامج الإطعام الشهري العديد من السلع والاحتياجات ويعطيها للفقراء والمحتاجين للحالات والأسر المستحقة منهم، وذلك بعد إقامة داراسات وأبحاث على الحالات لإثبات أحقيتها.





2- حساب الصدقات والزكاة التابع للأزهر

يخضع هذا الحساب لإشراف الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويهدف إلى صرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعا ولبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع كما حدد القانون موارد البيت، ومنها على وجه الخصوص أموال الزكاة التي تُقدم طوعًا من الأفراد أو غيرهم، وكذلك الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يتلقاها البيت ويقبلها مجلس أمناء البيت.





ويمكن التواصل مع الصندوق على رقم 15111.





3- مصر الخير

تهدف مؤسسة «مصر الخير» إلى خدمة وتطوير وتمكين المجتمع المصري من أجل العودة للحياة الكريمة في جميع ربوع مصر، وتستقبل أموال الزكاة والصدقات والتبرعات، حيث تقوم بصرف أموال الزكاة في مصارفها الشرعية، كما تستثمر مؤسسة مصر الخير أموال الصدقات للحصول على عائد يتم إنفاقه على المشاريع التنموية.





4- جمعية رسالة

يمكن التبرع بأموال زكاة الفطر إلى جمعية «رسالة» عن طريق إرسال رسالة على الرقم (9598).





5- جمعية الأومان

كما يمكنك التبرع لجمعية الأورمان، والتي تقوم بتوزيع السلع الغذائية على الأكثر احتياجًا بالمحافظات.





وسبق وأن ذكر الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء بموقع «فيسبوك»، إنه يجوز أن يتم تحويل زكاة الفطر للجمعيات والمؤسسات المسؤولة عن إخراج الزكاة للفقراء، وحتى لو قامت هذه اللجان بتوزيعها على الفقراء والمحتاجين بعد العيد أو حتى على باقي شهور السنة، فانت بذلك تكون أخرجت زكاة الفطر الخاصة بك ولا شئ عليك.



