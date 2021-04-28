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مواعيد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "كوفيد 25" للفنان يوسف الشريف

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 04:38 م
مسلسل كوفيد 25
مسلسل "كوفيد 25"
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مسلسل "كوفيد 25" .. يترقب الكثيرون من عشاق النجم الكبير يوسف الشريف عرض أولى حلقات مسلسله الذي سيبدأ في الاانضمام للأعمال الدرامية المقدمة في رمضان 2021 اليوم.

مسلسل "كوفيد 25"

وأزيح الستار عن برومو مسلسل "كوفيد 25" والذي يقوم ببطولته يوسف الشريف، والذي نال إعجاب الملايين، لما يحويه من متعة وإثارة وتشويق.

مسلسل "كوفيد 25" الحلقة الأولى

وتنطلق أولى حلقات مسلسل "كوفيد 25" اليوم الأربعاء، وسط حالة ترقب من المتابعين والجمهور المحب لما يقدمه يوسف الشريف من اعمال مختلفة ومميزة.

ونرصد لكم عبر "بوابة الفجر الإلكترونية" تفاصيل مسلسل "كوفيد 25" في السطور التالية:

يعرض مسلسل "كوفيد 25" اليوم، وهو مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول وجود وباء مجهول ويتطور، في قالب من الرداما الخيالية الاجتماعية.

أحداث مسلسل "كوفيد 25"

ويقوم يوسف الشريف في مسلسل "كوفيد 25" بدور "يوتيوبر"، حيث يشارك في العديد من المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.
 
مواعيد عرض مسلسل "كوفيد 25"

وتعرض الحلقة الأولى من مسلسل "كوفيد 25" في الأيام المتبقية من رمضان على قناة  ON الساعة 12:30 صباحا ويعاد الساعة 7 صباحا و11:30 صباحا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 2 مساء ويعاد الساعة 9:30 صباحا و6:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 6:30 مساء ويعاد 5:30 صباحا و10 صباحا.
 
أبطال مسلسل "كوفيد 25"

يُذكر أن مسلسل "كوفيد 25" من بطولة يوسف الشريف، ويشاركه نخبة كبيرة من ألمع النجوم، من بينهم  وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

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