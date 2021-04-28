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تعرف على خليفة صلاح في ليفربول

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 04:39 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية إن يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، حدد بديل النجم المصري محمد صلاح في حالة رحيله عن صفوف الفريق.

 

وسيكون من الصعب استبدال محمد صلاح بلاعب اخر، في حالة مغادرته ليفربول بعد انتهاء عقده، المقرر له عام 2023، إذا أراد كلوب الاحتفاظ بتهديده دائمًا لمرمى الخصم، ولكن المثير للاهتمام أن كلوب يضع على راداره لاعب أخر لتعويض غياب صلاح المحتمل.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن كلوب وضع جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند، على رأس اهتماماته خلال الصيف المقبل.

 

كما أوضحت أن ليفربول لن يستطيع التعاقد مع سانشو بمبلغ يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني، وهو ما سيكون صعبًا في ظل الظروف المادية الحالية للنادي والخسائر التي لحقت به بسبب تفشي فيروس كورونا.

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