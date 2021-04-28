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تسكين 60 أسرة مستحقة من منطقة بطن البقرة العشوائية في الأسمرات
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 04:42 م
إسماعيل منطاوي
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أعلنت رئاسة المنطقة الجنوبية بالقاهرة، عن تسكين ٦٠ أسرة جديدة مستحقة بالأسمرات، ممن تم إخلاء منازلهم في منطقة بطن البقرة العشوائية، بنطاق حي مصر القديمة.
وكشفت محافظة القاهرة، عن أن إجمالي عدد العقارات التي ستزال في المنطقة حوالي ٧٣٠ عقارا، تم إزالة ما يقرب من ٤٣ منهم، وجار إزالة البقية تباعا.
يذكر أن رئاسة المنطقة الجنوبية، قد أعلنت استمرار أعمال إزالة منطقة بطن البقرة العشوائية بنطاق حي مصر القديمة، والتي تعد ضمن المناطق العشوائية غير الآمنة.
وتتابع أعمال الإزالة لليوم الخامس على التوالي، المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، واللواء خالد شحاتة، رئيس حي مصر القديمة.
وتأتي الإزالة، في إطار توجيهات القيادة السياسية، بإزالة جميع المناطق العشوائية، ونقل سكانها لمناطق حضارية آمنة مزودة بجميع الخدمات.
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