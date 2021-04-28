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التحريات وتقرير الطب الشرعي يكشفان سبب غرق شاب بحلوان

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، في واقعة غرق شاب يدعي "عبدالهادي.ع" 25 سنة في مياه النيل، بمنطقة ركن فاروق، بكورنيش النيل بمدينة حلوان، أن المتوفى توجه للسباحة في مياه النيل هربًا من حرارة الجو، إلا أن التيار جرفه إلى منطقة بها دوامات قوية لم يستطع الخروج منها وتسبب في غرقه ووفاته في الحال.

وكما كشف تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق ونفي وجود شبه جنائية، وهو ما أقر به شهود العيان وأهلية المتوفي.

وتلقى مأمور قسم شرطة حلوان، إخطارا من شرطة المسطحات المائية يفيد بمصرع شاب، يقيم بمنطقة المشروع الأمريكي، نتيجة إسفكسيا الغرق أثناء السباحة في مياه النيل بركن فاروق، دائرة القسم.

وتبين من التحريات أن الشاب توجه للسباحة في مياه النيل، ولقي مصرعه غرقا.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى حلوان العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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