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البرلمان العربي يدين التفجير الإرهابي بالصومال ويطالب بإعلان مصلحة الوطن

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 04:48 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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أدان البرلمان العربي، التفجير الإرهابي الذي قامت به عناصر من حركة الشباب الإرهابية ظهر اليوم الأربعاء، بتفجير سيارة خارج مقر للشرطة في العاصمة الصومالية، والذي أسفر عن عدد من القتلى والجرحى.

ويؤكد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه التام مع جمهورية الصومال في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة، معربًا عن خالص تعازيه لجمهورية الصومال رئيسًا وبرلمانًا وحكومةً وشعبًا في ضحايا هذا التفجير الإرهابي الجبان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

على صعيد آخر، يطالب البرلمان العربي كافة الأطراف الصومالية بالتمسك بالحوار وإعلاء المصلحة العليا للبلاد، مجددًا دعمه الكامل لدعوة الرئيس محمد عبد الله محمد رئيس جمهورية الصومال، للعودة إلى الحوار الوطني للتوافق حول كافة القضايا المرتبطة بإجراء الانتخابات في البلاد، لتحقيق الاصطفاف الوطني وتوحيد الجهود في مواجهة خطر الإرهاب، وتحقيق التنمية والأمن والاستقرار.

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