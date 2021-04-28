5 أيام.. القصة الكاملة للإجازة التي تنتظر المصريين

ينتظر المصريون على مدار الأيام المقبلة إجازة مطولة وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل مؤسسات الدولة المختلفة سواء مجلس الوزراء أو البنوك أو البورصة.



اجازة تشمل ٣ أعياد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارات لتنظيم العطلات الرسمية في مناسبتي عيد العمال، ويوم شم النسيم، حيث نص القرار الأول بأن يكون يوم السبت الموافق 1 من شهر مايو عام 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.



فيما نص القرار الثانى على أن يكون يوم الاثنين الموافق 3 من شهر مايو عام 2021 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.



كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا ثالثًا بأن يعطل العمل يوم الأحد الموافق 2 من مايو 2021 ميلادية، في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك في سبيل الحد من تكدس المواطنين كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.



تطبيق الإجازات في البورصة

وبناء عليه، أعلنت إدارة البورصة المصرية أن يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021 إجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد تحرير سيناء، كما يكون يوم الأحد الموافق 2 مايو 2021 إجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد القيامة المجيد.



وكذلك يكون يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021 إجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد شم النسيم، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021.



تطبيق الإجازات في البنوك

كما أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، عن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، اعتبارًا من يوم غد الخميس الموافق 29 ابريل 2021، وحتي يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021؛ وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم.



وأكد البنك المركزى فى بيان له على استئناف العمل بالبنوك العمل اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء 4 مايو 2021.



المستثنون من الإجازات

والمستثنين من الإجازات الرسمية هم العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل: خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات، وخدمات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، كما تنظم السلطة المختصة بالمرافق الحيوية العمل خلال هذا اليوم طبقًا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام.

