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لايبزيج يحدد بديل ناجلسمان لتدريب الفريق

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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ذكر تقرير صحافي، اليوم الأربعاء، أن نادي لايبزيج الألماني توصل لاتفاق مع مدرب سالزبورج، جيسي مارسش، ليكون بديلاً لجوليان ناغلسمان، في الصيف.

يذكر أن الأمريكي مارسش لديه عقد مع سالزبورغ حتى 2022، ولكن أفادت تقارير صحافية أنه اختار الانتقال لفريق لايبزغ بعد أن رفض عرضا من توتنهام.

ووفقاً لمجلة كيكر الألمانية فإن الناديين لم يتفقا بعد على قيمة الصفقة.

وكان ناغلسمان أكد، الثلاثاء، إنه سيتول تدريب بايرن ميونخ في الصيف، خلفاً لهانسي فليك، الفائز بالثلاثية.

ويعد مارسش، أحد رجال إمبراطورية شركة "ريد بول" لمشروبات الطاقة، والتي لا تمتلك فقط ناديي لايبزج وسالزبورغ فقط بل تمتلك أندية أخرى في أمريكا والبرازيل.

وبعد سنوات ناجحة في فريق نيويورك ريد بولز، كان مساعداً لرالف رانجنيك في لايبزغ في موسم 2018-2019 قبل أن ينتقل لسالزبورغ، الذي قاده للفوز بثنائية الدوري والكأس المحليين الموسم الماضي.

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