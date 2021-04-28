Advertisements

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع اليوم الأربعاء

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـــــــزي المصـري في اجتماعهـا يــــــوم الأربعاء، الإبقاءعلى سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى8.25٪و9.25٪و8.75٪على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

استقر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر عند 4.5٪ في مارس وفبراير 2021، بعدما سجل 4.3٪ في يناير 2021. وقد جاء هذاالاستقرار نتيجةارتفاع المساهمة السنوية لتضخم السلع الغذائية والذىحد منه انخفاض المساهمة السنوية لتضخم السلع غير الغذائية. حيث ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في مارس 2021 بعد استقراره في فبراير 2021، ليعكس ارتفاع مساهمة الخضروات والفاكهة الطازجة، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأساسية، ولكن بدرجةاقل، بالتزامنمع النمط الموسمي لكل منهما. في حينانخفض تضخم السلع غير الغذائية مدعوماً بالاستقرار النسبى للأسعار والأثرالإيجابيلفترة الأساس. في ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً ليسجل 3.7٪ في مارس 2021 مقابل 3.6٪ في فبراير 2021.

وتشير البيانات الأولية الى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى سجل 2.0٪، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، مقابل 0.7٪ خلال الربع الثالث من ذات العام.بالإضافة إلي ذلك، تشير بعض المؤشرات الأولية الى استئناف التعافىالتدريجىنحو مستوياتها المسجلةفي مرحلة ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا. وفى ذات الوقت، استقر معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنةبـ7.3٪ خلال الربع الثالث من ذات العام.

وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بشكل متفاوت على مستوى القطاعات والدول المختلفة، في ظل استمرارية تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا. ويعتمد تعافي النشاط الإقتصادي العالمي على تطورات انتشار الجائحة، بالإضافة إلى مدى فعالية ووفرة وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا. ومن المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت، ارتفعت الأسعار العالمية للمواد الغذائية والسلع الأولية الأخرى، وما زالت الأسعار العالمية للبترول تدور حول مستويات مرتفعة نسبياً مقارنة بمستوياتها بعد انتشار جائحة فيروس كورونا. وقد جاء ارتفاع أسعار البترول مدفوعاً بالتطورات من جانب العرض والطلب، واللذان سيؤثران على مسارات الأسعار العالمية المستقبلية للبترول.

وفى ضوء ماسبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لجنة السياسات النقدية البنك المركزي اسعار الفائدة

أخبار تهمك

تطور جديد بشأن أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

منذ حوالي 12 ساعة

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 18 ساعة

يؤخذ عن طريق الفم.. كل ما تريد معرفته عن دواء فايزر المضاد لكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 11 ساعة

٤ معلومات كشفتها الحكومة عن لقاحات فيروس كورونا.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن السبت والأحد والاثنين المقبلين إجازات رسمية

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

حقيقة انتقال فيراري الزمالك السابق إلي الأهلي فى الصيف

منذ أقل من ساعة

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ يوم

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يتراجع ويرفض بيع "صخرة" الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

يوفنتوس ينقض على صفقة برشلونة

منذ ساعة و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة في إجتماع اليوم

"المركزي" يدرس تغيير أسعار الفائدة بعد تراجع التضخم الخميس المقبل

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة بسبب تراجع مستويات التضخم

البنك المركزي يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع اليوم

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

"الدولار" يخسر 5 قروش مقابل الجنيه خلال أسبوع

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:45 م

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

03:28 م

ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

04:01 م

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

06:16 ص

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي.. طالع التفاصيل

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى