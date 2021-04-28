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جوجل يحتفل بذكرى ميلاد نور الشريف الـ75 "بروفايل"

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 04:59 م
نور الشريف
نور الشريف
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احتفل محرك البحث الشهير جوجل اليوم الأربعاء، الموافق 28 أبريل 2021، بالذكرى الـ75 لميلاد الفنان الراحل نور الشريف، أحد عمالقة الفن المصري والعربي.

نور الشريف

وغير جوجل وسمه، بوضع 3 صور على واجهته الرئيسية للنجم نور الشريف والتي تجسد الشخصيات التي قدمها خلال مسيرته الفنية الكبيرة التي تخطت الأربعين عاماً.

ميلاد ونشأة نور الشريف

ولد النجم نور الشريف في الـ28 من أبريل عام 1946، واسمه الحقيقي محمد جابر، حيث بدأ حياته كلاعب كرة قدم في نادي الزمالك قبل أن ينتقل إلى الحياة الفنية.

بداية نور الشريف الفنية

أعطاه المخرج الراحل حسن الإمام فرصة كبيرة في فيلم "قصر الشوق" المأخوذ عن رائعة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، لتشهد انطلاقته الأولى في السينما عام 1966 وتتوالى النجاحات فيما بعد.

أعمال نور الشريف

وقدم نور الشريف العديد من العمال التي شهدت نضجا فنيا كبيرا والتي كانت نقطة تحول خلال مسيرته الفنية، مثل أبناء الصمت وفيلم الكرنك، والذي شهد بزوغ نجمه، حيث شارك السندريلا سعاد حسني البطولة.

ثقافة نور الشريف

وعرف الراحل نور الشريف بثقافته الواسعة وانشغاله بالقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وجسد دور الفنان الفلسطيني ناجي العلي في فيلم حمل نفس الاسم، كما جسد دور الكاتب توفيق الحكيم في فيلم "عصفور من الشرق".

مسلسلات نور الشريف

كما قدم الراحل النجم الكبير نور الشريف العديد من الأعمال الدرامية المميزة، مثل "عمر بن عبد العزيز" و"هارون الرشيد"، وقدم القصص الاجتماعية في كل من "لن أعيش في جلباب أبي"، و"عائلة الحاج متولي"، كما قدم ثلاثية "الدالي"، ليسطر تاريخاً من ذهب في عالم السينما والدراما المصرية والعربية.

رحيل نور الشريف

ورحل الفنان الكبير نور الشريف عن عالمنا في يوم الـ11 من شهر أغسطس عام 2015، بعد صراع مع المرض، مخلفاً وراءه تاريخ فني كبير ومكتبة غنية، تضعه ضمن ألمع نجوم زمن الفن الجميل.


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