موسيماني يُحدد صفقات الأهلي الجديدة.. طالع التفاصيل





استقر المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر، على ملامح صفقات الأهلي خلا فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وحسب مصدر بالقلعة الحمراء فإن موسيماني يرفض التخلي عن ضم الأوروجواياني جاستن سيرينو مهاجم صن داونز رغم فشل المفاوضات بين الأهلي والفريق الجنوب افريقي أكثر من مرة بسبب القيمة المالية للصفقة.





وأضاف أن موسيماني طلب التعاقد مع مهاجم أجنبي قوي لتدعيم خط هجوم الأهلي، بالإضافة إلى جناح يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب، مؤكدا أنه لم يطلب التعاقد مع أي لاعب سوي الأوروجوياني سيرينو.





وفاز الأهلي على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



