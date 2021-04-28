يقظة سائق قطار تنقذ الركاب من حادث جديد في القليوبية

ساعدت يقظة قائد قطار، في إنقاذ ركابه في القليوبية، وقد نشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتفاصيل.





وقالت الهيئة، إنه أثناء سير القطار رقم 906 الإسكندرية/ القاهرة يوم 27/4/2021 فوجئ قائد القطار أثناء المسير في المسافة بين سنديون وقليوب بعربة كارو بـ دابة تعبر الخطوط من مكان غير معد للعبور بالكيلو 21 ما بين سنديون وقليوب.





وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن قائد القطار ومساعده تمكنا على الفور من الرباط السريع أمام العربة وتفادى وقوع الاصطدام بالقطار وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة مسير القطارات .



