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مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام في ترعة بالدقهلية

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 05:08 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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لقى عامل مصرعه غرقا أثناء إستحمامه بالرياح التوفيقى بقرية كفر النعيم التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بورلاود بلاغ من شرطة النجدة بغرق شخص أمام قرية كفر النعيم دائرة مركز ميت غمر.

وإنتقلت قوات الإنقاذ النهري للمكان وتم إنتشال جثمان أحمد م ح 16 سنة عامل ومقيم كفر الشراقوة دائرة مركز ميت غمر.

وبسؤال شاهد الواقعة طاهر ا م 61 سنة معاش ومقيم كفر النعيم قرر قيام المتوفى بالنزول للإستحمام بالرياح التوفيقى ولعدم إجادته السباحة جرفه التيارو لقى مصرعه غرثه ولم ينجح أحد فى إنقاذه.

​ وبسؤال والد المتوفي محمد ح ع 61 سنة عامل، ومقيم بذات القرية أيد مضمون الفحص ولم يتهم أحدأ بالتسبب في ذلك.

وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة وورد تقرير مفتش الصحة الذى يفيد عدم جود إصابات ظاهرية بالجثة وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3978 لسنة 2021 إدارى مركز ميت غمر وجار العرض على النيابة العامة.

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