Advertisements

تقرير يكشف جرائم أردوغان ضد الإنسانية داخل السجون التركية

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 05:06 م
بوابة الفجر
Advertisements
 
 
تعكس معاملة تركيا للسجناء، مثل تركهم فاقدين للوعي في زنازين مظلمة في الحبس الانفرادي، جرائم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد الإنسانية، بحسب المحلل ألون بن مئير، أستاذ العلاقات الدولية في مركز الشؤون العالمية بجامعة نيويورك.

 

وكتب بن مئير في صحيفة ألجمينير مدرجًا أيضًا اعتقالات الآلاف لشهور وأحيانًا لسنوات دون توجيه تهم إليهم على أنها انتهاكات لأردوغان، وقال: "تجاوزت انتهاكات حقوق الإنسان في عهد أردوغان درجة اللاإنسانية والانحلال الأخلاقي".

 

وانتشرت تقارير انتهاكات حقوق الإنسان للسجناء في تركيا، بما في ذلك التعذيب والقتل، على نطاق واسع منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، والتي تلقي الحكومة التركية باللوم فيها على جماعة دينية تُعرف باسم حركة غولن. وتم توثيق الانتهاكات من قبل العديد من المنظمات بما في ذلك هيومن رايتس ووتش.


 
 

قال بن مئير إن معاملة السجون التي أصبحت شائعة في تركيا تهدف إلى إيصال السجناء إلى نقطة الانهيار.

 

وكتب بن مئير نقلاً عن نيلسون مانديلا الزعيم السياسي الراحل لجنوب إفريقيا، الذي قضى 27 عامًا في السجن في ظل نظام الفصل العنصري، قائلا: "السجن مصمم لكسر روح المرء وتدمير عزيمته. للقيام بذلك، تحاول السلطات استغلال كل نقطة ضعف، وهدم كل مبادرة، وإلغاء كل علامات الخصوصية - كل ذلك بفكرة القضاء على تلك الشرارة التي تجعل كل واحد منا بشراً..".


 
 

ولا تختلف حالة تركيا كثيرًا، وفقًا لبن مئير، الذي يؤكد أن العديد من السجناء في تركيا محتجزون إلى حد كبير بسبب صلاتهم المزعومة بحركة غولن وأن الوضع يصل إلى "نقطة اليأس والإحباط".


 
 

ودعا بن مئير الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تحذير أردوغان بوقف انتهاكات حقوق الإنسان وتهديده بفرض عقوبات. كما دعا الناتو إلى إخراج تركيا من الحلف.

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

منذ حوالي 16 ساعة

يوفنتوس ينقض على صفقة برشلونة

منذ ساعة و 24 دقيقة

٤ معلومات كشفتها الحكومة عن لقاحات فيروس كورونا.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 18 ساعة

يؤخذ عن طريق الفم.. كل ما تريد معرفته عن دواء فايزر المضاد لكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ يوم

تطور جديد بشأن أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يتراجع ويرفض بيع "صخرة" الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن السبت والأحد والاثنين المقبلين إجازات رسمية

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعة

حقيقة انتقال فيراري الزمالك السابق إلي الأهلي فى الصيف

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:45 م

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

03:28 م

ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

04:01 م

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

06:16 ص

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي.. طالع التفاصيل

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى