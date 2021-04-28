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التموين: إستمرار العمل بالمواقع المستقبلة للأقماح خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 06:16 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أكد الدكتور  علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أن العمل سوف يسير بكافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية لإستقبال الأقماح المحلية خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية، وخلال التوجية الوزاري الصادر بتاريخ  26/4/2021 قرر وزير التموين والتجارة الداخلية، إيقاف العمل بكافة مواقع الأستلام يوم الأحد بمناسبة أعياد الأخوة الأقباط، كما شمل التوجية الوزاري ايضاً علي إيقاف العمل بمواقع إستلام القمح المحلي في اليوم الأول والثاني من عيد الفطر المبارك، علي أن يبدء العمل في اليوم الثالث من عيد الفطر، بعد إجراء عمليات التطهير والتعقيم للمواقع التي تستلم الأقماح المحلية .

هذا وقد أكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وكذلك غرف العمليات بالمديريات تتابع جيدأ عمليات توريد الأقماح المحلية، وأشار الي أن جميع المواقع التي تستلم الأقماح المحلية والتي يصل عددها الي 450 موقع تعمل بكفاءة عالية، ويتم متابعتها والرقابة عليها من الأجهزة الرقابية بالوزارة.

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