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فلسطين تسجل 1084 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 05:13 م
الفجر السعودي
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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 وفاة، و1084 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2043 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة
الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.1%،
فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة
إلى وجود 145 مصابا بكورونا في غرف العناية المركزة، بينهم 40 موصولون بأجهزة
التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة
الغربية 389 مريضاً.
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